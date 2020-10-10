Модрич: хотел бы остаться в «Реале», однако возраст даёт о себе знать

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился своим мнением о будущем в испанском клубе.
«Это то же самое, что и с национальной командой. Я выхожу на поле в каждой игре, а потом посмотрим, что произойдёт. Конечно, я хотел бы остаться в «Реале», однако я понимаю, что возраст даёт о себе знать.
Пока я чувствую, что являюсь важной частью «Реала», я хотел бы остаться. Когда ситуация изменится, буду искать новые вызовы, но пока этот вопрос меня не беспокоит», — цитирует Модрича Marca.
Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезоны 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезоны 2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) страны.
- 10 октября 2020
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