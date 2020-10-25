Гендиректор «Зенита»: у Семака полный кредит доверия, мы вернёмся на победную стезю

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал неудачные результаты команды в РПЛ и Лиге чемпионов на этой неделе.
«Ситуация непростая. Из неё надо выходить. Два поражения на своём поле, впервые за два года проиграли в РПЛ дома, причём опять «Рубину». «Рубин» — очень хорошая команда. Слуцкий — опытный тренер, выжимает максимум возможностей.
Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» — очень серьёзный соперник. Они очень убедительно раскатали «Шальке». Выиграли — 3:0, не дали им нанести ни одного удара в створ. А если в створ не бьёшь, значит, не выиграешь. Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде, что очень тяжело с такой сильной командой, стоимость которой в три раза выше нашей. У Сергея Богдановича полный кредит доверия. Уверен, «Зенит» вернётся на победную стезю», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 октября 2020
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