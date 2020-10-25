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«Ливерпуль» определился с приоритетным кандидатом на замену ван Дейку

«Ливерпуль» определился с приоритетным кандидатом на замену ван Дейку
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» собирается усилить центр обороны в зимнее трансферное окно. Главным кандидатом на подмену травмированного Вирджила ван Дейка стал 21-летний французский защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, утверждает Sunday World. По информации источника, немецкому клубу будет трудно отказаться от предложения на сумму свыше £ 40 млн (около € 44 млн).

Юпамекано недавно продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 2023 года. Тем не менее есть вероятность, что в договоре прописан пункт об отступных в размере € 42 млн, который будет действовать следующим летом.

В этом сезоне футболист провёл 5 матчей в Бундеслиге и забил один гол.

Напомним, ван Дейк получил травму крестообразной связки колена. Его восстановление может занять до 9 месяцев.

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