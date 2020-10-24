Есть ли жизнь после ван Дейка? Как Клопп будет решать главную проблему «Ливерпуля»

Мерсисайдцы в 23:00 мск проведут встречу с «Шеффилд Юнайтед». Команде Юргена Клоппа еще долго придётся обходиться без одного из лидеров команды и одного из лучших защитников мира Вирджила Ван Дейка. По факту этот матч станет первым в национальном первенстве без голландца.

«Гудисон Парк», 17 октября… Вирджил лежит на поле и просит помощи медиков, и на 11 минуте его меняет Джо Гомес. Клопп заменил нидерландца в матче АПЛ впервые с января 2018-го года (то есть с момента трансфера), а все это время ван Дейк выходил в старте. Уже в перерыве встречи с «Эвертоном» появляются сообщения о разрыве крестообразной связки правого колена, а упущенная победа в мерсисайдском дерби забылась — «Ливерпулю» впервые за почти три года предстоит обходиться без бессменного лидера обороны, и это точно надолго. Защитник не вернется на поле в этом календарном году, а с большой долей вероятности и в текущем сезоне.

Ван Дейк рискует не сыграть в этом сезоне. И заменить его некем Кажется, у «Ливерпуля» большие проблемы.

Влияние на игру «Ливерпуля».

После подтверждения наличия серьезной травмы чуть менее, чем все спортивные ресурсы бросились доказывать важность Вирджила для команды различными способами: некоторые проводили сравнение статистики «Ливерпуля» без него и с ним в составе, некоторые вспоминали промежуток более чем в календарный год без единой удачной обводки ван Дейка, а некоторые отмечали, как защитник управляет позиционной обороной в каждом матче. Из этих самых популярных аргументов важнейшим, безусловно, является последний: защитникам и полузащитникам «Ливерпуля» нужно учиться обороняться без постоянных подсказок ван Дейка (забавно, что Вирджил сходу начал командовать партнерами по защите — гляньте один из январских матчей 2018-го года, там руки тогда еще новичка «Ливерпуля» работают не менее активно, чем ноги). Однако на этом влияние нидерландца не заканчивается.

Техника и длинные передачи ван Дейка — один из важнейших инструментов «Ливерпуля» для выхода из-под прессинга и взламывании оборонительной структуры соперника. Комплимент Вирджилу отвесил Микель Артета после поражения 1:3: «Эпизодически мы пытались оказывать давление на «Ливерпуль». Во многих моментах даже старались включать агрессивный высокий прессинг, но ван Дейк отдает 60-метровый пас на Салаха — и они прошли давление». Матч с «Арсеналом» далеко не единственный в своем роде, эти передачи он отдает регулярно, набивая 5.6 лонгболлов в среднем за 90 минут в этом сезоне, 5.4 в прошлом и 5.3 в позапрошлом (в каждом из розыгрышей лиги точность длинных передач была больше 50%). Ван Дейк отлично читает игру, чувствуя момент для перевода на свободный фланг (самый популярный адресат длинных передач Вирджила — Трент Александр-Арнольд) или для заброса на реактивных Мане и Салаха.

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Впрочем, при ключевой роли в начале сезона на ван Дейка обрушилась критика. Результативная ошибка вкупе с невыразительным оборонительным перфомансом в первом туре с «Лидсом» и аннигиляция от «Астон Виллы» 7:2 (забавный факт: это был уже третий матч в сезоне «Ливерпуля», который закончился с таким счетом — пострадали «Линкольн» в Кубке Лиги и «Блэкпул» в товарищеском матче) привели к тому, что с ван Дейка поспешили снять корону лучшего защитника мира, который может стоять в одном ряду с великими. Тем не менее, на уровень выступления в топ-матчах это не повлияло — с «Челси» и «Арсеналом» Вирджил был собой образца прошлого сезона, и отрицать огромнейшее влияние, которое оказывает нидерландский защитник на игру «Ливерпуля», бесполезно. В противном случае он бы не провел почти сотню матчей подряд в АПЛ без единой пропущенной минуты.

Почему у «Ливерпуля» вообще кадровые проблемы с центром обороны?

После точечных подписаний Тьяго Алькантары и Диого Жоты болельщики «Ливерпуля" жаждали увидеть последний штрих трансферной кампании: качественное подписание в центр защиты — Ловрен уехал в Петербург. Однако Клопп был спокоен и уверял публику, что с этой позицией у чемпионов полный порядок. Травматичность Матипа и неуверенная игра Гомеса (впрочем, и Джо не чужой для врачей «красных») дали простым смертным понять, что Юрген имеет в виду: в важном матче с «Челси» пару голландцу составил Фабиньо. Бразилец провел замечательный матч и своей игрой без мяча нейтрализовал Вернера, от которого исходила основная опасность. Однако судьба готовила удар, который пошатнет шансы на защиту титула в глазах и болельщиков, и экспертов (Каррагер после вестей о длительном отсутствии Вирджила поменял свой прогноз и снова отдал виртуальное чемпионство «Ман Сити»). Без ван Дейка у Клоппа остается не так много опций в центр обороны: из основного состава это Матип, Гомес и Фабиньо, также есть дублеры Рис Уильямс, Сепп ван ден Берг и Нэт Филлипс, которых в заявке мы точно будем видеть чаще. Давайте рассмотрим подробнее каждый из возможных вариантов замены незаменимого.

Центр обороны без ван Дейка: как это выглядит?

Непривычно. Разумеется, основные варианты — разные сочетания троицы Фабиньо — Гомес — Матип. Сразу стоит оговорить, что на полузащите отсутствие Фабиньо сильно не скажется: более чем достаточная глубина состава в центре поля позволяет не беспокоиться об опорной зоне (основные варианты: Хендерсон, Тьяго, Вейналдум).

Мы наверняка увидим все три варианта связок ЦЗ еще до конца года, если все они будут в строю. Матип — травматичный футболист, который в матче с «Эвертоном» провел 90 минут на поле впервые за год и пожаловался на дискомфорт после игры (с «Аяксом» камерунца не было в заявке), хотя прямо сейчас Жоэль сильнее Гомеса. В матче ЛЧ против «Аякса» мы увидели демо-версию с парой Гомес — Фабиньо (бразилец предсказуемо занял позицию правого центрального, поскольку еще в «Монако» бегал на правом фланге). Какие выводы можно сделать? Гомес занимает не только позицию ван Дейка, но и функционал при выходе из обороны: в среднем за 90 минут Джо выполняет 5 лонгболлов в этом только начавшемся сезоне АПЛ (3.7 в прошлом), за матч с «Аяксом» англичанин выбил 15 попыток (6 удачных) — такой показатель за пять лет Гомес выдавал лишь один раз. Это объясняется прессингом нидерландской команды, заставлявшим ЦЗ «Ливерпуля» пробовать в том числе и длинные передачи для преодоления давления (Фабиньо совершил 7 удачных лонгболлов из 11 попыток), поэтому пример с «Аяксом» все же гиперболизировал, однако управлять построением атак Гомесу все равно придется чаще обычного. На мяче Джо не сильно уступает ван Дейку, а вот к чувству правильного момента для перевода пока есть вопросы, однако игра против «Аякса» внушила относительное спокойствие болельщикам «Ливерпуля».

Также этот матч выделил неоднозначного, но все же главного фаворита на игровое время в роли центрального защитника: Фабиньо был лучшим на поле, взяв на себя роль лидера обороны и внушив спокойствие самому Гомесу. Бразилец ни разу не ошибся, спас ворота и своевременными перехватами и выносами организовал пять из девяти контратак «Ливерпуля» за весь матч. За такой перфоманс Фабиньо удостоился похвалы от Клоппа, а публика — пары интересных деталей: «Это была первая игра Фабиньо и Гомеса как пары ЦЗ. Фабиньо нравится играть в центре защиты, даже больше, чем на позиции правого защитника. Сегодняшнее выступление придало ему уверенности. Джо и Фабу надо привыкнуть друг к другу, к требованиям этой позиции и слаженности с полузащитой». Из цитаты Юргена можно сделать вывод, что основной на данный момент он все же видит как раз сочетание Гомес — Фабиньо, поэтому болельщикам и игрокам пора привыкать к новой реальности.

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Насчет Матипа ситуация неоднозначная: из-за плотного календаря Жоэль наверняка получит больше игрового времени, чем раньше, но травмы могут помешать ему вернуть тонус. С тактической точки зрения камерунец полезен для продвижения мяча — если остальные защитники «Ливерпуля» двигают мяч с помощью передач, Матип не гнушается делать progressive runs с мячом (то есть тащить мяч на себе как минимум на 10-15 ярдов вперед) — по подобному показателю и умению он лучший ЦЗ в составе. Разобранность пары Матип — Гомес (к слову, такая пара ни разу не выходила в основе за четыре года совместного пребывания на «Энфилде») мы могли видеть в матче с «Эвертоном», в котором оба пропущенных мяча пришли после навесов, да и в остальных эпизодах в оборонительной линии не было выраженного лидера. Роль ведущего пытался взять на себя Фабиньо, но это привело к еще большему непониманию: бразильцу физически невозможно видеть все поле и подчищать позиционные огрехи партнеров, поэтому ему легче руководить процессом с последней линии.

В составе также есть Сепп ван дер Берг и Рис Уильямс, которые получали игровое время в кубковых матчах и неплохо проявили себя, однако со здоровым Фабиньо едва ли мы увидим одного из них в стартовом составе на важные матчи. Есть и совсем фриковатые варианты (Цимикас, Хендерсон), которые теоретически можно будет представить в случае совсем плачевных кадровых проблем, но вероятность этого стремится к нулю. Но самый сумасшедший расклад, конечно, выглядит самым увлекательным для нейтрального болельщика: использование той самой легендарной 3-4-3-ромб, которую пытался внедрить Гвардиола в последний год работы в «Барселоне» и которую использовал Круифф в том же «Аяксе» и той же «Барселоне». В такой схеме Фабиньо, конечно, будет опорным полузащитником перед кем-то из пары Матип/Гомес, а место найдется и для четвертого атакующего игрока (Фирмино идеально подойдет роль под форвардом), однако такая расстановка лишит «Ливерпуль» одного из главных оружий — свободы крайних защитников и созидания с флангов. В любом случае, за тем, что же все-таки придумает штаб Клоппа в попытках обезопасить свои ворота (Алиссону выпадет сложнейший период за все время пребывания в «Ливерпуле»), наблюдать будет очень интересно.