«Монпелье» проиграл «Реймсу» со счётом 0:4, Ле Таллека удалили в первом тайме
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Реймс» разгромил «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Защитник «Монпелье» Виторино Хилтон был удалён уже на 7-й минуте матча. Спустя две минуты Булайе Диа забил первый гол, реализовав пенальти. На 13-й минуте Диа увеличил преимущество «Реймса». Натанаэль Мбюкю довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, ранее выступавший за «Мордовию», получил красную карточку. Во втором тайме Диа оформил хет-трик, снова забив с пенальти.
- 25 октября 2020
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