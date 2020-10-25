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«Монпелье» проиграл «Реймсу» со счётом 0:4, Ле Таллека удалили в первом тайме

«Монпелье» проиграл «Реймсу» со счётом 0:4, Ле Таллека удалили в первом тайме
Футбол / Франция 0

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Реймс» разгромил «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Защитник «Монпелье» Виторино Хилтон был удалён уже на 7-й минуте матча. Спустя две минуты Булайе Диа забил первый гол, реализовав пенальти. На 13-й минуте Диа увеличил преимущество «Реймса». Натанаэль Мбюкю довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, ранее выступавший за «Мордовию», получил красную карточку. Во втором тайме Диа оформил хет-трик, снова забив с пенальти.

Франция - Лига 1. 8-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 4
Реймс
Реймс
0:1 Диа – 9' (пен)   0:2 Диа – 13'   0:3 Мбюкю – 31'   0:4 Диа – 56' (пен)
Удаления: Хилтон – 7', Ле Таллек – 42' / нет
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