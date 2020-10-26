«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Крейга Поусона, ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.
Единственный гол был забит в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди, которому ассистировал Дженгиз Ундер.
«Лестер Сити», набрав 12 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (9) — на 10-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).
В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед» (1 ноября). «Лестер Сити» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед» (2 ноября).
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