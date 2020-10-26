Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ

«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Крейга Поусона, ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.

Единственный гол был забит в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди, которому ассистировал Дженгиз Ундер.

«Лестер Сити», набрав 12 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (9) — на 10-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед» (1 ноября). «Лестер Сити» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед» (2 ноября).

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 22:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Варди – 80'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020