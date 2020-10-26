Конте: всегда говорил, что Лукаку — неогранённый алмаз

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после матча пятого тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:2) поделился мнением о прогрессе бельгийского форварда команды Ромелу Лукаку.

«Лукаку очень сильно изменился в сравнении с прошлым годом. Я всегда говорил, что он — неогранённый алмаз, и я мечтал с ним поработать. Ромелу много работал, вы видите, как он теперь получает мяч, как передвигается по полю. Он очень сильно вырос как игрок», — приводит слова Лукаку Sky Sports.

Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из английского «Манчестер Юнайтед» за €81 млн, став самым дорогим приобретением в истории итальянской команды. В составе «Интера» Лукаку дошёл до финала Лиги Европы 2020 года, в котором его команда уступила испанской «Севилье».