Конте: всегда говорил, что Лукаку — неогранённый алмаз
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после матча пятого тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:2) поделился мнением о прогрессе бельгийского форварда команды Ромелу Лукаку.
«Лукаку очень сильно изменился в сравнении с прошлым годом. Я всегда говорил, что он — неогранённый алмаз, и я мечтал с ним поработать. Ромелу много работал, вы видите, как он теперь получает мяч, как передвигается по полю. Он очень сильно вырос как игрок», — приводит слова Лукаку Sky Sports.
Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из английского «Манчестер Юнайтед» за €81 млн, став самым дорогим приобретением в истории итальянской команды. В составе «Интера» Лукаку дошёл до финала Лиги Европы 2020 года, в котором его команда уступила испанской «Севилье».
«Дженоа» с Шомуродовым проиграл «Интеру»
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