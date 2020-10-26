Брендан Роджерс: «Лестер» заслужил победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (1:0).

«Ребята провели роскошный матч. Наша идея игры против высококлассных футболистов заключается в том, что их нужно оставлять без пространства. Парни сделали это очень хорошо. Мы сразу собирались выпустить Джейми Варди[во втором тайме, чтобы он смог растянуть оборону «Арсенала». Его забитый мяч пришёл после великолепной передачи Ундера, но для этого мяча нужно было блестящее движение Джейми. Мы заслужили эту победу. «Лестер» играл против действительно качественной команды. Мы сыграли очень качественно и я рад, что мы не пропустили", — приводит слова Роджерса ВВС.