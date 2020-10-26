«Боруссия» М разыскивает фаната, который оскорбил футболиста на расовой почве

Мёнхенгладбахская «Боруссия» разыскивает болельщика, который оскорбил игрока Брила Эмболо на расовой почве. Сообщается, футболист получил сообщение с оскорблениями в «Инстаграме».

«Наш игрок Брил Эмболо вчера был оскорблён анонимным пользователем в «Инстаграме» худшим образом. «Боруссия» потрясена и самым решительным образом осуждает такую враждебность. Мы предполагаем, что он не является болельщиком «Боруссии» М, потому что это полностью противоречит ценностям, за которые выступает клуб: против расизма и за терпимость. Клуб делает всё, чтобы установить личность преступника, который уже удалил свой профиль», — говорится в заявлении «Боруссии» в «Инстаграме».

После пяти туров мёнхенгладбахская «Боруссия» располагается на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 8 очков.