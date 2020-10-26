Уткин: Семак в тупике. Он совершил крайне проигрышный и очень рискованный ход

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после двух поражений подряд. После проигрыша «Брюгге» в Лиге чемпионов сине-бело-голубые уступили «Рубину» в Российской Премьер-Лиге.



«Мне сложно побороть изначальную симпатию к Семаку как к личности, поэтому обыкновенно я воздерживаюсь от его критики. Но дело в том, что он, по-моему, в тупике. И для меня это не оценочное суждение, а до известной степени факт. То есть из этого тупика ещё можно найти выход, но когда тренер видит, что команда явно не свежа, как в матче с «Брюгге», что она явно не держит идею, устала и выглядит усталой – извините, это очень похабный аргумент, но у неё элементарно не блестят глаза… И когда ты в этой ситуации уставшую команду практически без ротации выпускаешь на матч чемпионата России, каким бы он ни был важным и существенным, это означает, что у тебя ходы исчерпаны. Что ты поставил всё на карту.



Ну ты проиграй! Ты проиграл бы этот матч просто другими футболистами. А возможно, они привнесли бы свежую эмоцию. А возможно, вообще бы не проиграли. А так, ты проиграл теми же, что и «Брюгге», и этими же поедешь играть ещё и в Дортмунд. Это по определению крайне проигрышный и очень рискованный ход», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Призывы уволить Семака – абсурд. Клуб должен заявить о поддержке тренера и после Дортмунда Вне зависимости от результата игры с «Боруссией».