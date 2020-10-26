Призывы уволить Семака – абсурд. Клуб должен заявить о поддержке тренера и после Дортмунда

Вспоминается май 2018-го. Последняя игра «Зенита» в чемпионате. Команда Роберто Манчини выносит хабаровский СКА со счётом 6:0, а на трибунах «Газпром Арены» тягостная атмосфера: смесь печали, раздражения и озлобленности. Третий год подряд Санкт-Петербург, любящий свой клуб до помутнения рассудка, остался без золотых медалей. Третий год не будет Лиги чемпионов. Фанаты сине-бело-голубых скандируют имя своего бывшего игрока Сергея Семака, чья «Уфа» только что финишировала вслед за «Зенитом», выдав лучшее выступление в клубной истории и впервые пробившись в еврокубки.

Семак избаловал петербургского болельщика – четырьмя трофеями за два сезона, двумя чемпионскими титулами с отрывом. Теперь Северной столице этого мало. Она не понимает, как «Зенит» может не быть лидером РПЛ. Она, капризная, хочет Лигу чемпионов, как в сезоне-2015/2016, чтобы в плей-офф, да с первого места в группе. Тем более с жеребьёвкой группового этапа как обычно повезло: попались дортмундская «Боруссия» и «Лацио», которых наши команды всегда обыгрывали не напрягаясь.



Поэтому на матче с «Рубином» был слышан свист. Поэтому в «Твиттере» и даже в комментариях читателей «Чемпионата» появился тег #SemakOut. Тренера призывают уйти в отставку. Эти три буквы OUT в соцсетях напротив фамилии Семака, как три буквы, оставленные шпаной на заборе, вызывают чувство недоумения. Горько за написавшего, а не за адресата послания. Полный абсурд.

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По статистике Семак по-прежнему самый успешный тренер в истории «Зенита» в РПЛ – 2,19 очка в среднем за матч. У Андре Виллаш-Боаша – 2,14. Поражение от «Рубина», до которого петербургская команда делила первое место со «Спартаком», объясняется теми же причинами, что и поражение «Локомотива» от аутсайдера «Ротора» и (с оговорками) поражение «Краснодара» от «Спартака». Якорь Лиги чемпионов. Тем более «Зенит» играл с симпатичной командой Леонида Слуцкого не только без Малкома и Сердара Азмуна, но, к сожалению, и без Артёма Дзюбы. Формально нападающий участвовал в игре, вы найдёте его имя в протоколе. Но по факту Артём провёл, возможно, свой худший матч в карьере за «Зенит». По данным InStat, Дзюба совершил всего 31 ТТД при 39% успешных, в том числе выиграл 3 единоборства из 19. Для сравнения в 2020 году до встречи с «Рубином» в среднем за 90 минут игры в РПЛ капитан совершал 63 ТТД при 62% успеха (то есть в полтора-два раза больше), выигрывал 11 единоборств из 24 (в три-четыре раза больше). Артём и на поле остался лучшим другом Леонида Викторовича. Почему же Семак не заменил его? Потому что в заявке «Зенита» нет других центрфорвардов, кроме Дзюбы и Азмуна.



Ну да бог с ней, с РПЛ. Ведь Семаку уже вынесен «звёздный приговор»: тренер не для Европы. Правда, и здесь категоричное мнение плохо стыкуется с цифрами. Вот статистика тренеров «Зенита» в Лиге чемпионов: Виллаш-Боаш – 1,57 очка за матч; Семак – 1,25; Лучано Спаллетти – 1,19; Дик Адвокат – 0,89. В прошлом сезоне четвёртое место для «Зенита» в группе отделили от второго всего 10 минут из-за спасительного гола «Лиона» в концовке домашнего матча с «РБ Лейпциг».

Как ни странно, в Петербурге остались люди, полагающие, что под Европу клуб должен был сохранить Манчини. Однако итальянец в работе с зарубежными командами в Лиге чемпионов не преуспел. С «Манчестер Сити» он набирал в ЛЧ 1,08 очка (лишь три победы в 12 матчах), с «Галатасараем» – 1,14. Выходит, тоже меньше Семака.

«Зенит» — разочарование. Команде пора развиваться, а она топчется на месте Как наступает Лига чемпионов, так сразу же появляются вопросы по тренерской работе.

Конечно, поражение от «Брюгге» на старте нового розыгрыша ЛЧ – разочарование. За первый тайм было стыдно, но во втором команда Семака создала как минимум четыре-пять моментов (некоторые ещё до гола Деяна Ловрена), в которых промахнуться было сложнее, чем попасть. Тем не менее Дзюба, Азмун, Себастьян Дриусси, Вячеслав Караваев не попадали. И это точно не вина тренера. По цифрам от InStat «Зенит» во многом превзошёл «Брюгге»: по голевых моментам – 8-3, количеству ТТД – 877-840, проценту удачных ТТД – 75% против 74%, количеству и точности передач – 522-486 (82% против 80%), подборам мяча – 81-72, входам в штрафную соперника – 19:10, входам в чужую треть – 48-36, быстрым атакам – 14-12 (с ударами – 5-0).



«Брюгге» не стоит недооценивать, несмотря на отсутствие известных игроков у бельгийцев. В прошлой Лиге чемпионов тем же составом, за исключением не игравших в Петербурге вратаря Симона Миньоле и защитника Симона Дели, «Брюгге» в гостях отнял очки у «Реала» (2:2) и «Галатасарая» (1:1), едва не добился ничьей в Париже с будущим финалистом «ПСЖ» (0:1).



Главная претензия к Семаку: ему накупили игроков на 100 с лишним млн евро, а он… Но, во-первых, тому же Манчини 100 млн на трансферы не помогли попасть даже в четвёрку РПЛ, а, например, «Бавария» Нико Ковача и Ханса-Дитера Флика просто две разные команды с одним многомиллионным составом. Во-вторых, из этой суммы можно вычеркнуть более трети, так как Малком до сих пор ни разу не сыграл за «Зенит» в ЛЧ. Во встрече с «Брюгге» в основе чемпиона России вообще было шесть российских игроков, включая трёх воспитанников петербургского футбола (Михаил Кержаков, Данил Круговой и Далер Кузяев), и всего пять легионеров, чьи трансферы стоили «Зениту» меньше, чем, например, трансферы Максимилиана Филиппа «Динамо» и Гуса Тиля «Спартаку». Это Себастьян Дриусси (15 млн, согласно Transfermarkt), Вильмар Барриос (15 млн), Сердар Азмун (12 млн), Деян Ловрен (12 млн), Ярослав Ракицкий (10 млн). Дуглас Сантос отбывал дисквалификацию, а Вендел присоединился к команде всего за несколько дней до первой игры в Лиге чемпионов, поэтому остался в запасе. Включать в основу новичка, который не сыгран с партнёрами и находится в непонятном физическом состоянии, Семак разумно не стал.

«Зенит» — глупо и смешно. «Краснодар» – мужики. Когда мы фавориты — нам же хуже А Сафонов способен повторить путь Чеха.

Кстати, к клубу пока больше вопросов, нежели к тренеру. С трансфером Вендела затянули. С Кузяевым не продлили контракт за полгода-год до завершения договора, и теперь Далер вынужден будет набирать форму уже по ходу Лиги чемпионов. До последних дней сентября единственной покупкой за два трансферных окна оставался Ловрен из «Ливерпуля», тогда как летом ушли семь человек.

В результате на ведущих игроков «Зенита» летом и осенью 2020-го свалилась колоссальная нагрузка. Было бы удивительно, если бы при таком календаре без необходимой летней «предсезонки» у команды не было спада в октябре-ноябре. С июня, после «коронавирусной паузы» петербуржцы стали самой играющей командой России: 24 матча в РПЛ, Кубке России, Суперкубке страны и Лиге чемпионов! Добавьте к этому ещё пять матчей сборной России. Естественно, Дзюба, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев или выступающий за сборную Колумбии Вильмар Барриос уже выжаты как лимоны. Замены им по позиции просто отсутствовали. Когда кто-то вылетал из-за травмы, как Дриусси, «скамейка» оказывалась совсем короткой. Играли молодые Круговой и Андрей Мостовой, потому что в запасе сидели ещё менее опытные Данила Прохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин. Для любой другой команды это не катастрофа, но для «Зенита», где после двух-трёх неудачных матчей требуют голову тренера, большая проблема. Молодёжь нестабильна, а тут игра без права на ошибку.



Да, «Зенит» играет относительно просто. Дело тут даже не столько в Дзюбе, сколько в желании Семака максимально быстро доставлять мяч вперёд. Но всё-таки не однотипно: за последние месяцы зенитовский тренер пробовал разные тактические схемы. Вдобавок внешняя простота – это вопрос стиля, а не качества игры. Качество определяется количеством моментов, созданных у ворот соперника и допущенных у своих ворот. Статистика доказывает, что в матче с «Брюгге» петербуржцы наиграли по моментам на победу. В РПЛ «Зенит» уже 2,5 сезона самая забивающая и одна из наименее пропускающих команд.

«Мне просто стыдно за свой народ». «Зенит» сенсационно проиграл чемпиону Бельгии Реакция соцсетей на поражение сине-бело-голубых.

Знаю из нескольких источников, что в «Зените» хорошая атмосфера. Перепалка Семака с Дзюбой в одном из недавних матчей – рабочий момент, забытый уже на следующий день. Игроки с тренером поддерживают друг друга, а это главное условие для того, чтобы поскорее вылезти из ямки.



Впереди – Дортмунд. Понятно, что шансов в Германии минимум, если вспомнить, как чемпион России в прошлой ЛЧ сыграл с «РБ Лейпциг». Команда Люсьена Фавра, хоть и проиграла в Риме, остаётся фаворитом группы. Впрочем, Семак в своё время дебютировал в «Зените» как тренер с выездной победы над «Боруссией», а, значит, всё возможно. Как бы ни закончился этот матч, клуб должен публично поддержать Сергея Богдановича. Судьбу петербуржцев в ЛЧ во многом решат две следующие встречи с «Лацио» и выезд в Брюгге в пятом туре. «От Дортмунда до Дортмунда» – это была бы слишком короткая, пусть и красивая по результатам, история Семака в «Зените».