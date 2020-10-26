Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус: «Зенит» поддержал Семака до следующего поражения. Снова придётся поддерживать

Геркус: «Зенит» поддержал Семака до следующего поражения. Снова придётся поддерживать
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о поддержке наставника команды Сергея Семака, а также высказался об открытом письме гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе в матче 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

«Гендиректор „Зенита“ выступил вчера с заявлением о поддержке Семака. Такие заявления делаются, когда есть сомнения в словах поддержки, сказанных тет-а-тет. «Скажите, пожалуйста, публично». Вот Медведев (пока) и говорит. Цена такой поддержки — ровно до следующего поражения. Потом снова придётся поддерживать.

С заявлением выступил и „Краснодар“. Им не понравилось судейство. На самом деле смысл этого выступления совсем другой. «Смотрите, мы большие, мы в Лиге чемпионов играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!»

А то что же? Федун про судей говорил, Гинер говорил, даже „Уфа“ говорила (хотя это совсем смешно, уж там-то проблем выше крыши, а они туда же). Ещё маленькие детали обращают на себя внимание: заявление делает Хашиг, а не Галицкий — не хочет сам ссориться, и фамилии судей упоминаются — дескать, мы уже так детально эту вашу кухню знаем, что даже в конкретных судьях разобрались. Ну и сигнал Мусаеву, разумеется. «Всё в порядке, мол, это всё судьи, не переживай!». Да он и не переживает», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Гендиректор «Зенита»: у Семака полный кредит доверия, мы вернёмся на победную стезю
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020