Хавбек «Урала» Йовичич: на нас психологически давит место в турнирной таблице

Полузащитник «Урала» Бранко Йовичич подвёл итоги матча с «Тамбовом» (0:0) в 12-м туре РПЛ, а также рассказал, что команде тяжелее забивать голы без хавбека Отмана Эль-Кабира.

«Эль-Кабир? Конечно, он опытный, хороший игрок. Его не хватает, потому что он очень любит играть «один в один». Но у нас, могу сказать, и без него есть хорошие игроки, которые играли хорошо с „Тамбовом“. Нам не хватило забитого гола.



Мы — сильная команда. Мы двигаемся дальше, работаем. Следующий матч в Уфе. Надо забывать игру с «Тамбовом» и двигаться дальше. Давит ли психологически место в турнирной таблице? Конечно. Но мы – профессионалы. Об этом не надо думать, когда мы на поле», — цитирует Йовичича пресс-служба клуба.