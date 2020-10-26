Николич: у «Баварии» есть качества, которые «Локомотив» может обратить в преимущество

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич уверен, что его команда сможет использовать сильные стороны в матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча пройдёт завтра, 27 октября.

«Настроение нормальное. Мы играем с лучшей командой Европы. Какое ещё оно может быть? Мы счастливы, что можем попробовать свои силы с такой командой, сыграть в футбол. Райкович и Игнатьев готовы сыграть. Скептицизм всегда присутствует, но это не моя работа — отвечать тем, кто не верит в нас. Это не моя проблема. Я работаю с командой. Мы делаем всё, чтобы команда хорошо показывала себя на поле. Завтра в Москве будет лучшая команда Европы — хорошая возможность посмотреть топ-футбол и посмотреть, как „Локомотив“ будет с ней играть.



Не буду говорить о тактике. „Бавария“ — команда, которая очень опасна в быстрых атаках, хороша на стандартах. Они делают много подач с фланга, у них есть Левандовски — один из лучших бомбардиров Европы. Есть качества, которые мы можем обратить в наши преимущества, я уверен в этом. Будем пробовать использовать наши сильные качества.



Я никогда не говорю, какой результат нас устроит. Мы всегда должны думать о том, чтобы выиграть. Иногда можно сказать, что ничья — супер. Но мы попробуем выиграть, а дальше посмотрим», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.