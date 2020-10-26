Доннарумма, Хауге и ещё трое представителей «Милана» заразились коронавирусом
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, а также нападающий команды Йенс Петтер Хауге заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «россонери».
«Результаты, полученные вчера вечером из лаборатории, показали положительный статус у Джанлуиджи Доннаруммы, Йенса Петтера Хауге и ещё трёх членов команды. Все они переносят болезнь бессимптомно. Игроки были немедленно помещены в домашнюю изоляцию.
Сегодня вся команда была снова протестирована согласно протоколу, новых положительных результатов обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Сегодня, 26 октября, миланской команде предстоит сыграть домашний матч с «Ромой». Начало — в 22:45.
«Россонери» находятся на первом месте в таблице Серии А с 12 очками в активе.
«Милан» остался единственным клубом в топ-5 лигах без потерянных очков
- 26 октября 2020
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