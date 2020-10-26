Флик: «Баварии» хочется хорошо выступить в Лиге чемпионов и в этом году

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии команды в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Толиссо находится в замечательной форме. Несмотря на красную карточку, он отыграл на высоком уровне. Этот игрок отрабатывает и в защите, и в нападении. Мне нравится, что он получает удовольствие от игры.



Лига чемпионов — турнир „Баварии“? Бундеслига — это основа. Только хорошие результаты в Бундеслиге выводят нас на высокий уровень в ЛЧ. Остался доволен игрой в последних трёх играх. Важно, чтобы команда показывала хороший футбол не только в ЛЧ, но и в Бундеслиге, кубковых играх. Но ЛЧ — это что-то особенное, хочется хорошо выступить и в этом году.



Сейчас команда очень хорошо понимает, когда нужно выложиться по максимуму. Все сконцентрированы, переключаемся на ЛЧ. Рад, что у нас длинная скамейка. В прошлом сезоне игроки доказали, что могут проявить характер. Радует, что футболисты хотят побеждать», — передаёт слова Флика корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.