Флик: «Баварии» хочется хорошо выступить в Лиге чемпионов и в этом году

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии команды в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Толиссо находится в замечательной форме. Несмотря на красную карточку, он отыграл на высоком уровне. Этот игрок отрабатывает и в защите, и в нападении. Мне нравится, что он получает удовольствие от игры.
Лига чемпионов — турнир „Баварии“? Бундеслига — это основа. Только хорошие результаты в Бундеслиге выводят нас на высокий уровень в ЛЧ. Остался доволен игрой в последних трёх играх. Важно, чтобы команда показывала хороший футбол не только в ЛЧ, но и в Бундеслиге, кубковых играх. Но ЛЧ — это что-то особенное, хочется хорошо выступить и в этом году.
Сейчас команда очень хорошо понимает, когда нужно выложиться по максимуму. Все сконцентрированы, переключаемся на ЛЧ. Рад, что у нас длинная скамейка. В прошлом сезоне игроки доказали, что могут проявить характер. Радует, что футболисты хотят побеждать», — передаёт слова Флика корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 26 октября 2020
-
14:52
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:13
-
14:06
-
13:54
-
13:19
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
12:22
-
12:16
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:48
-
10:24
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
08:50