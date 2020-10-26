Томас Мюллер: «Бавария» может вновь выиграть ЛЧ. Нам не повезло, когда вылетели от «Реала»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал возвращение в строй форварда Сержа Гнабри, положительный тест на коронавирус которого оказался ложным, а также оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.



«Рад, что Гнабри вышел с карантина. Каждый день столько тестов делается по всей стране, есть вероятность, что какой-то тест даст ложноположительный результат. Мы рады, что тест дал отрицательный результат.



«Бавария» всегда является претендентом на трофей Лиги чемпионов. Нам не повезло, когда мы вылетели от «Реала». Сейчас у нас сильный состав, но кто знает, как будут обстоять дела в марте-апреле. Я считаю, что команда может защитить титул», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Завтра, 27 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

Мюллер: не планируем бить рекорды в матче с «Локомотивом». Это было бы очень высокомерно