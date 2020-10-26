Мюллер: не планируем бить рекорды в матче с «Локомотивом». Это было бы очень высокомерно

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о настрое команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», который пройдёт завтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск.



«Мы с удовольствием играем в футбол. Прежде всего это касается игроков атакующей линии. Как только получаем мяч, сразу хотим забить гол. Сейчас наша команда находится в очень хорошей физической готовности. Мы провели замечательный сезон. Мы оказываем давление на соперника.



Рекорд результативности ЛЧ? Перед такими матчами не ставим таких задач. Не планируем устанавливать рекорды. Это неправильный подход, очень высокомерно. Хотим победить, неважно, сколько забьём.



Может ли Левандовски обойти Герда Мюллера? К сожалению, не видел его игры, но общался с людьми, с которыми он играл. Герд Мюллер – выдающийся футболист. У меня не получается так играть в штрафной, у нас разные габариты. Желаю Герду всего наилучшего. Что касается Роберта, он играет на высоком уровне уже долгое время. Команда показывает замечательный футбол», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Томас Мюллер не считает, что игроки «Баварии» могут заразиться коронавирусом в Москве