Иско пожаловался на игровое время в «Реале» под руководством Зидана

Полузащитник мадридского «Реала» Иско пожаловался на количество игрового времени под руководством главного тренера команды Зинедина Зидана.



«Если Зидан считает, что меня нужно заменить, он делает это на 50-й или 60-й минуте. Иногда даже в перерыве. А если он выпускает меня, то на 80-й минуте», — цитирует Иско Goal.com со ссылкой на Movistar+.



Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный Кубок и четыре Кубка Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в четырёх матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями. В общей сложности он провёл на поле 148 минут.

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