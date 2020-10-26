«Зенит» ведёт переговоры с Маурисио Почеттино, клуб готов предложить ему € 6,5 млн в год

«Зенит» ведёт консультации с Маурисио Почеттино о возможности назначения на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в «Зените» и собеседник, близкий к переговорам.
«Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату € 6,5 млн в год плюс бонусы. При этом в «Зените», в случае отставки Сергея Семака, не будут рассматривать кандидатуру российского тренера», — сказал собеседник, близкий к переговорам.
Источник в клубе подтвердил эту информацию и добавил, что список кандидатов на пост главного тренера будет расширяться.
48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. Ранее появлялась информация, что Маурисио контактировал с мадридским «Реалом».
44-летний Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года. Российский специалист дважды привёл команду к чемпионству, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.
- 26 октября 2020
-
18:08
-
17:57
-
17:46
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:46
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:13
-
14:06
-
13:54
-
13:19
-
13:18