«Зенит» ведёт переговоры с Маурисио Почеттино, клуб готов предложить ему € 6,5 млн в год

«Зенит» ведёт консультации с Маурисио Почеттино о возможности назначения на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в «Зените» и собеседник, близкий к переговорам.

«Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату € 6,5 млн в год плюс бонусы. При этом в «Зените», в случае отставки Сергея Семака, не будут рассматривать кандидатуру российского тренера», — сказал собеседник, близкий к переговорам.

Источник в клубе подтвердил эту информацию и добавил, что список кандидатов на пост главного тренера будет расширяться.

48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. Ранее появлялась информация, что Маурисио контактировал с мадридским «Реалом».

44-летний Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года. Российский специалист дважды привёл команду к чемпионству, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.