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«Реал» контактировал с Маурисио Почеттино

«Реал» контактировал с Маурисио Почеттино
Футбол / Англия 0

Руководство «Реала» контактировало с бывшим наставником «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, сообщает Onda Cero.

По информации источника, Почеттино может заменить главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, если команда проиграет следующие встречи. Стало известно, что руководство «Реала» недовольно проигрышами основной команды в матчах с «Кадисом» и донецким «Шахтёром». Стоит отметить, что накануне «Реал» одержал победу в матче Примеры с «Барселоной» (3:1).

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Кубка английской лиги и Лиги чемпионов. Почеттино говорил, что мечтает тренировать «Реал».

Маурисио Почеттино: мечтаю тренировать «Реал»
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