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Мамаев: для меня Слуцкий — пустое место. Я его не уважаю

Мамаев: для меня Слуцкий — пустое место. Я его не уважаю
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что не уважает главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Напомним, Мамаев ранее играл за ЦСКА под руководством Слуцкого.

«Слуцкий — это отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место.

Что касается той истории с разговором в отеле, это всё выдумки. Я причём не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно. Такой истории даже близко не было. А вот про штраф было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за жёлтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал», — сказал Мамаев в интервью на канале «КраСава» в YouTube.

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