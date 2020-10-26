Украинский футболист дисквалифицирован на два года за договорные матчи
Украинский игрок «Львова» Ярослав Богунов отстранён от футбола на два года, сообщает «Прессбол».
По информации источника, причиной дисквалификации футболиста стало участие в договорном матче за белорусский клуб «Нафтан» в 2017 году. Отстранение 27-летнего игрока действует с 6 августа 2020 года по 5 августа 2022 года. Дисквалификация распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой ФИФА или других ассоциаций.
Богунов выступает за «Львов» с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах украинской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. «Львов» набрал 1 очко в 6 матчах и занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021.
- 26 октября 2020
-
21:09
-
20:51
-
20:38
-
20:17
-
20:09
-
20:00
-
19:54
-
19:42
-
19:31
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:16
-
18:08
-
17:57
-
17:46
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:46
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:32
Партнерский контент