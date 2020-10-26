Украинский футболист дисквалифицирован на два года за договорные матчи

Украинский игрок «Львова» Ярослав Богунов отстранён от футбола на два года, сообщает «Прессбол».



По информации источника, причиной дисквалификации футболиста стало участие в договорном матче за белорусский клуб «Нафтан» в 2017 году. Отстранение 27-летнего игрока действует с 6 августа 2020 года по 5 августа 2022 года. Дисквалификация распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой ФИФА или других ассоциаций.



Богунов выступает за «Львов» с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах украинской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. «Львов» набрал 1 очко в 6 матчах и занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021.