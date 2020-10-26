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А кто вообще фаворит АПЛ? Подкаст «Чемпионата»

А кто вообще фаворит АПЛ? Подкаст «Чемпионата»
Футбол / Англия 0

Новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем шестой тур АПЛ сезона-2020/2021. Что можно сказать о матче «МЮ» — «Челси», кроме того, что он был? Гвардиола и зона комфорта – это опасно? Чемпионская черта «Ливерпуля» и странная черта Артеты. Отвечаем на вопросы в новом выпуске «Чемпионат. Подкаст»

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В этом выпуске:
00:00.40 – матч «МЮ» — «Челси» был. Что еще о нем можно сказать.
00:09.50 – Кавани, ван де Бек – кто нужен и зачем (особенно ван де Бек).
00:18.48 – ругаем Стерлинга.
00:24.26 – Гвардиола и зона комфорта.
00:32.45 – нужно ли игрокам РПЛ принимать любые предложения из АПЛ.
00:39.10 – зачем Клопп выпустил всех четырех форвардов в основе.
00:45.40 – никто в АПЛ не пропустил больше, чем «Ливерпуль». Как дальше жить.
00:51.35 – Варди любит «Арсенал». Вряд ли «Арсеналу» это нравится.
00:53.27 – вопросы Артете.
1:01.36 – Бэмфорд уел Кирилла.
1:08.10 – грубияны из «Эвертона» и творчество Монеточки.

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