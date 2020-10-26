«Брайтон» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче АПЛ

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Бромвич» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Джонатана Мосса, ассистировали судьи на линиях Дэниел Робатан и Нил Дэвис.

Счёт был открыт в конце первого тайма — на 40-й минуте полузащитник «Вест Бромвича» Джейк Ливермор забил гол в собственные ворота. Гостей спас от поражения Карлан Ахирни-Грант, который забил гол на 83-й минуте.

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав пять очков, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Вест Бромвич» (3) — на 17-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).