Александр Самедов: думаю, «Зенит» в любом случае фаворит РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
«Думаю, «Зенит» в любом случае фаворит, даже несмотря на то, что произошло за последнюю неделю. ЦСКА укрепился, и мне кажется, что они будут только прибавлять. С «Локомотивом» тоже непонятно – вроде бы они неплохо выглядели в Лиге чемпионов, но при этом сейчас дома проиграли последней команде чемпионата. Наверное, там тоже есть какие-то проблемы. Многое будет зависеть от того, как эти команды смогут совмещать наши внутренние баталии с еврокубками. Исходя из того, что было в последнюю неделю – все команды проиграли, для «Спартака» это, наверное, преимущество. Но я так не считаю, мне кажется наоборот, когда есть еврокубки, ты постоянно играешь и находишься в игровом тонусе. Наверное, это плюс. Но видите, как всё складывается. Наверное, подустали», — сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».
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