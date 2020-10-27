Самедов: у Кокорина есть всё, чтобы вернуться на прежний уровень

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о составе московского клуба.
«Конечно, „Спартаку“ нужно усиление. Обязательно. Должен на свой уровень выйти Саша Кокорин, это сделает «Спартак» ещё сильнее. Сделали хорошее приобретение – купили Мозеса. Мне кажется, что ещё будет усиление – понятно, что не сейчас уже, а зимой. Думаю, в середину новенького кого-нибудь возьмут. Тогда это будет более сбалансированная команда и претендент с большой буквы.
Мне кажется, в «Сочи» Кокорин уже плюс-минус был похож на себя. В «Спартаке» свою роль сыграло и давление, и травмы, которые его мучают. Я верю, почему нет. У него всё, чтобы вернуться на прежний уровень. Он молодой парень, но уже с опытом», — сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».
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