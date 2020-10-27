Дубль Ибрагимовича не помог «Милану» обыграть «Рому» в матче Серии А

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 3:3.
Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 14-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник Алексис Салемакерс вновь вывел хозяев вперёд в счёте. На 71-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Милана», который успешно реализовал хавбек «Ромы» Жордан Верету. Через 8 минут Ибрагимович оформил дубль, также успешно реализовав 11-метровый удар. На 84-й минуте защитник римлян Мараш Кумбула вновь сравнял счёт.
«Милан» набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» (8) — на 9-м месте.
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