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Дубль Ибрагимовича не помог «Милану» обыграть «Рому» в матче Серии А

Дубль Ибрагимовича не помог «Милану» обыграть «Рому» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 14-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник Алексис Салемакерс вновь вывел хозяев вперёд в счёте. На 71-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Милана», который успешно реализовал хавбек «Ромы» Жордан Верету. Через 8 минут Ибрагимович оформил дубль, также успешно реализовав 11-метровый удар. На 84-й минуте защитник римлян Мараш Кумбула вновь сравнял счёт.

«Милан» набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» (8) — на 9-м месте.

Италия - Серия А. 5-й тур
26 октября 2020, понедельник. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 3
Рома
Рим
1:0 Ибрагимович – 2'   1:1 Джеко – 14'   2:1 Салемакерс – 47'   2:2 Верету – 71' (пен)   3:2 Ибрагимович – 79' (пен)   3:3 Кумбула – 84'
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