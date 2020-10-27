Степашин: к 2023 году «Динамо» должно быть одной из лучших команд в Европе

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение о дальнейших перспективах московского клуба.
«Я много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдёшь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришёл?» Сейчас совсем другая атмосфера. Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо». Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь. Правильно?
Три-четыре человека — это игроки сборных, которые точно будут играть в Европе. Не буду фамилии называть, хотя для себя я уже кое-кого обозначил. Может быть, понадобится ещё усиление, что, естественно, произойдёт. Самое главное, я сегодня об этом сказал Андрею Воронину, который в свое время играл, наверное, в лучшем «Динамо» после Бескова, что сегодня в клубе нет многоначалия. Помните, даже анекдот ходил: пять генералов, шесть начальников. Сегодня есть чёткая управляемая структура. Есть, условно говоря, хозяин — банк, где совет директоров возглавляет Юрий Соловьев. Есть спортивный директор, тренер, есть совет директоров. Плюс блестящий стадион. Считаю, что он лучший в Москве.
Сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год — 100 лет «Динамо». Давайте, дай Бог, доживём до этого, переживем пандемию. И в 2023 году вы скажете: «А Степашин был прав — это одна из лучших команд Европы», — приводят слова Степашина «Известия».
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