Гарри Кейн: чемпионство «Тоттенхэма»? Ещё рано об этом говорить

27-летний нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн подвёл итоги выездной встречи 6-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:0).
«Я думаю, что мы находимся на этапе, когда в команде мы стали близки на протяжении стольких лет, многие из нас играют вместе уже 4 или 5 лет. В этом году были внесены отличные дополнения в виде трансферов, сейчас мы все набираемся опыта. Мы знаем, что с командой и игроками, которые у нас есть, мы можем сделать что-то особенное.
Когда вы переходите в такие клубы, нужно быть уверенным, что вы боретесь за каждое очко и результат, чтобы прийти в норму и отточить эти результаты, которые подведут конечный итог концу сезона.
Чемпионство? Ещё рано об этом говорить. Мы должны воспринимать каждую игру такой, какая она есть. Я знаю, что это клише. Нам ещё есть чему поучиться и в чём развиваться, но я думаю, что такие игры прибавят нам уверенности», — приводит слова Кейна Goal.
Обзор встречи «Бёрнли» – «Тоттенхэм» доступен на «Чемпионате».
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