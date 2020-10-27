Неймар составил сборную лучших игроков мира. В ней нет вратаря
Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар составил символическую сборную из пяти лучших действующих игроков мира. В её составе не оказалось вратаря.
Неймар включил в свой список следующих игроков: Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Луис Суарес (Уругвай, «Атлетико Мадрид»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») и Эден Азар (Бельгия, «Реал Мадрид»).
Кроме того, Неймар составил символическую сборную из лучших игроков, завершивших карьеру, в которой тоже не оказалось голкипера: Хави (Испания), Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм (все — Англия), Тьерри Анри (Франция).
Килиан Мбаппе составил символическую сборную «ПСЖ» всех времён
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