«ПСЖ» контактировал с Зинедином Зиданом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вызвал интерес на родине, во Франции.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, в услугах специалиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Более того, клуб связывался с Зинедином в последние недели.
Тренерская карьера Зидана связана исключительно с «Реалом». В 2013 году он стал ассистентом главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, после чего тренировал вторую команду «Королевского клуба». В 2016 году француз возглавил основу «Реала», заменив уволенного Рафаэля Бенитеса. Спустя два года Зидан покинул свой пост, а в прошлом году вернулся в команду.
Под руководством Зидана «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании. Всего при Зинедине «сливочные» завоевали 11 трофеев.
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