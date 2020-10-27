Госдума в ноябре может принять законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, что в ноябре Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах.

«Такой законопроект действительно включён в примерную программу решением Государственной Думы на ноябрь 2020 года, однако говорить о его принятии пока преждевременно. Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — цитирует Пайкина ТАСС.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.



Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.