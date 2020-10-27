Госдума в ноябре может принять законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, что в ноябре Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах.
«Такой законопроект действительно включён в примерную программу решением Государственной Думы на ноябрь 2020 года, однако говорить о его принятии пока преждевременно. Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — цитирует Пайкина ТАСС.
13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
- 27 октября 2020
-
14:55
-
14:47
-
14:35
-
14:24
-
13:59
-
13:56
-
13:47
-
13:27
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:18
-
11:59
-
11:49
-
11:49
-
11:41
-
11:15
-
11:09
-
11:09
-
10:53
-
10:35
-
10:34
-
10:25
-
10:11
-
09:44
-
09:32
-
09:24
-
09:21
-
08:30
-
06:45
-
06:24
-
05:58
-
05:21
-
04:49
-
04:33