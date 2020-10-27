Олич: если «Динамо» отрежет Влашича от мяча, то сделает половину работы

Тренер сборной Хорватии и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич — самый опасный игрок для загребского «Динамо». Командам предстоит встретиться во втором туре Лиги Европы 29 октября.
«Не секрет, что лучший игрок ЦСКА — Никола Влашич. Он действует свободно, забивая или отдавая голевую передачу почти в каждом матче. Ключевая задача — изолировать его, хотя сделать это очень сложно. Никола фантастически перемещается между линиями, он делает разницу в центре поля, очень неудобно его опекать.
Если «Динамо» отрежет Влашича от мяча, то сделает половину работы. Только надо быть осторожным, Никола доказал не только в сборной, но и в ЦСКА, что ему нужно очень мало времени и места, чтобы реализовать момент", — цитирует Олича 24sata.hr.
- 27 октября 2020
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