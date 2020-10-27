Александр Алферов утверждён в должности главного тренера «Енисея»

Главным тренером «Енисея» назначен Александр Алферов, сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

В декабре 2019 года Алферов по приглашению директора клуба Алексея Ивахова стал тренером-селекционером «Енисея». В июне 2020 года он был назначен старшим тренером команды. В сентябре Алферов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Енисея». Под его руководством команда выиграла пять матчей подряд.

«Енисей», набрав в 17 турах 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (38). Следующий матч красноярский клуб проведёт 28 октября со «Спартаком-2». Встреча состоится в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова».