Александр Алферов утверждён в должности главного тренера «Енисея»
Главным тренером «Енисея» назначен Александр Алферов, сообщается на официальном сайте красноярского клуба.
В декабре 2019 года Алферов по приглашению директора клуба Алексея Ивахова стал тренером-селекционером «Енисея». В июне 2020 года он был назначен старшим тренером команды. В сентябре Алферов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Енисея». Под его руководством команда выиграла пять матчей подряд.
«Енисей», набрав в 17 турах 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (38). Следующий матч красноярский клуб проведёт 28 октября со «Спартаком-2». Встреча состоится в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова».
«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России
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