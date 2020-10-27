Нигматуллин: Зе Луиш точно сильнее возрастного Манджукича

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).
«Так проигрывать обидно, но не стыдно. Может, с победой или ничьей опыта бы стало больше. А также, если бы поняли, что нельзя так вальяжно относится к моментам, зацепили бы очко как минимум.
Оценивать работу Николича будем в конце группового этапа. Нужно добиться результата, промежуточные моменты не нужно включать. В прошлом туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Ротору», а сейчас начинать их хвалить после поражения в матче с «Баварией» не стоит. В целом игру было интересно смотреть, и «Локо» противопоставил «Баварии» хорошую игру.
Что касается Зе Луиша, то это одна из удачных покупок «Локомотива». Квалифицированный футболист, который принесёт команде пользу. Ему нужно набрать форму, а так, он точно сильнее возрастного Манджукича», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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