Хосеп Бартомеу: уйти в отставку после поражения от «Баварии» было бы проще всего

Хосеп Мариу Бартомеу прокомментировал свой уход с поста президента «Барселоны».

«Я объявляю об уходе в отставку и об отставке остальных членов совета директоров. Уйти в отставку после поражения от „Баварии“ было бы проще всего. На следующий день после поражения необходимо было принять фундаментальные решения, чтобы гарантировать будущее клуба и его устойчивость. Это нужно было сделать в разгар пандемии, и мы не могли оставить клуб в руках менеджера с ограниченными полномочиями. Кто бы пригласил нового тренера, совершил трансферы, сохранил Месси или скорректировал зарплаты? Мы, как руководство, обязаны были это сделать.



Мы назначили новые выборы на первый день, доступный в соответствии с уставом. Досрочная отставка вызвала бы вакуум власти в течение нескольких недель. У нас не было причин для отставки до выборов, назначенных на март. Мы не хотели уходить, несмотря на давление. В таком клубе, как „Барселона“, смена руководства должна проходить организовано. Было высказано предположение, что нам есть что скрывать и что мы чего-то боялись. Это совершенно неверно. Нам пришлось управлять «Барселоной» в один из самых трудных периодов для клуба и страны. Для меня было честью служить клубу в качестве менеджера и президента. Надеюсь, в ближайшие несколько дней корректировка заработной платы персонала и сотрудников будет завершена. Если этого не сделать, это может иметь серьёзные последствия для клуба. Надеюсь, что все стороны договорятся», — приводит слова Бартомеу Marca.