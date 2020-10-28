Главный тренер «Бенфики» назвал Бернарду Силву неблагодарным

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал слова полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, который сказал, что португальскому клубу нужен новый президент. Силва с восьми лет занимался в академии «Бенфики», но за взрослую команду провёл всего три матча.
«Я много лет не хотел говорить о Бернарду Силве, потому что он долгое время доставал меня. Я нормально это воспринимал. Но теперь он говорит о президенте клуба, который помог ему вырасти в профессиональном плане. Президенте, который создаёт прекрасные возможности для молодых игроков. Силва проявил неблагодарность. У человека может быть много недостатков, но неблагодарность — худший из них. Ты можешь думать по-другому, но неблагодарным быть не должен.
Я включил Силву в заявку. Мы провели ряд выездных встреч, и, когда вернулись в Португалию, он спросил меня: «Мистер, какие у вас идеи насчёт меня? Я хочу знать, буду ли играть». Я ответил: «Что ты имеешь в виду? Объясни. Ты должен выходить вместо Гайтана? Вместо Сальвио? Что я должен сделать?»
Силва сказал: «Мне предлагают контракт, я буду зарабатывать в 20 раз больше, мне нужно помогать семье. Мне нужен тренер, который будет выпускать меня на поле». Я ответил, что в таком случае ему стоит обратиться к президенту.
Спустя много лет я рассказываю это, потому что Бернарду был неблагодарным по отношению к президенту «Бенфики». Не могу передать, как много клуб и президент сделали для него", — цитирует Жезуша Goal.
- 28 октября 2020
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