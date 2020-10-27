Бернарду Силва: если бы «Манчестер Сити» смог купить Мбаппе, было бы неплохо!
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, какого французского футболиста хотел бы видеть в команде.
«Килиан Мбаппе. Когда я играл за «Монако», он уже был особенным футболистом для клуба, к тому же он мой друг. Если бы «Манчестер Сити» смог его купить, было бы неплохо!» — цитирует Силву Goal.com со ссылкой на L’Equipe.
Силва и Мбаппе вместе выступали за «Монако» с 2015 по 2017 год. С ними в составе монегаски стали чемпионами Франции, а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов.
В настоящее время Мбаппе защищает цвета «Пари Сен-Жермен», с которым уже трижды выиграл Лигу 1, по два раза завоевал Кубок Франции и Кубок лиги и один раз – Суперкубок страны. Также 21-летний форвард является чемпионом мира в составе сборной Франции.
Килиан Мбаппе опасается подписывать с «ПСЖ» долгосрочный контракт
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