Стогниенко прокомментирует матч чемпионата Аргентины, приуроченный к 60-летию Марадоны

«Okko Спорт» эксклюзивно покажет новый чемпионат Аргентины по футболу. Первенство стартует 31 октября игрой клубов «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато», приуроченной к 60-летию легендарного футболиста и главного тренера хозяев Диего Марадоны. Старт трансляции – в 01:00 мск. Матч будут комментировать Владимир Стогниенко и Гало Фернандес.



В прошлом сезоне чемпионом Аргентины стал клуб «Бока Хуниорс». В 23 турах команда набрала 48 очков и на одно очко опередила принципиального соперника «Ривер Плейт». Третье место занял «Велес Сарсфилд» (39), а на четвёртой строчке с таким же количеством очков, но с худшими дополнительными показателями финишировал «Расинг».



«Химнасия и Эсгрима» в прошлой кампании набрала 23 очка в 23 турах и заняла 19-е место в турнирной таблице первенства. «Патронато» финишировал строчкой ниже, уступив подопечным Марадоны по дополнительным показателям.