Берг: в еврокубках надо играть довольно цинично, любой ценой брать очки

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов.



«В еврокубках надо играть довольно цинично. В группе четыре команды, игры дома и в гостях, надо любой ценой брать очки. Конечно, дома надо стараться набрать три очка. На чужом поле другая история.



На самом деле нам удобно играть в гостях, потому что у нас хорошо поставлены контратаки. Хотя в чемпионате мы редко так играем, там мы обычно контролируем игру и владеем мячом. А в Лиге чемпионов нам противостоят европейские топ-команды, поэтому получается иначе.



В Премьер-Лиге большинство команд играет против нас в пять защитников и на контратаках. Мы много атакуем через вингеров, подключаем крайних защитников, идём вперёд большими силами. Может, если хотим добиться чего-то на высочайшем уровне в Европе, надо действовать умнее. Не забывать про оборону, когда мы атакуем», — цитирует Берга официальный сайт УЕФА.

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