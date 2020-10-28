Лэмпард: «Краснодар» — новичок в Лиге чемпионов, поэтому у него будет абсолютная мотивация

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».
«У меня не было глубоких знаний о «Краснодаре» до жеребьёвки, но после неё мы стали следить за ними. Теперь мы хорошо знаем эту команду. Они являются новичками в Лиге чемпионов, поэтому у них будет абсолютная мотивация. Мы очень сосредоточены на игре.
В последних двух матчах мы играли с клубами топ-уровня. «Севилья» — очень талантливая команда. Мне не понравилось в игре всё, но мы все ещё находимся в процессе роста. Мы не можем много тренироваться между матчами, потому что на футболистов выпадает слишком большая физическая нагрузка», — приводит слова Лэмпарда Football.London.
Матч «Краснодар» — «Челси» состоится сегодня, 28 октября. Начало встречи — в 20:55 мск.
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