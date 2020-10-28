Гаджи Гаджиев — о тренерской карьере: ни о чём не жалею, но достигнуть мог большего

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о профессиональной деятельности, а также поделился планами на будущее.



«Думаю, пика у меня не было. Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достигнуть большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.



Такая работа, на которую соглашусь сразу, есть. Она может быть тренерской, может быть связана с обучением молодых специалистов или совершенствованием системы подготовки молодёжи.



Смотрите: сколько наших игроков на сегодняшний день можно включить в сотню лучших в Европе? Пожалуй, ни одного. Но это же не потому, что у нас нет талантливых ребят, а потому что мы их плохо готовим, не доводим их до необходимого уровня. Мне приходилось это делать — дошлифовывать молодёжь. Это делать легче, если человек имеет определённое образование, например окончил футбольную академию. Он должен хорошо знать основы. Но этого же нет», — цитирует Гаджиева Sportbox.

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