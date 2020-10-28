Гаджи Гаджиев — о тренерской карьере: ни о чём не жалею, но достигнуть мог большего

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о профессиональной деятельности, а также поделился планами на будущее.
«Думаю, пика у меня не было. Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достигнуть большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.
Такая работа, на которую соглашусь сразу, есть. Она может быть тренерской, может быть связана с обучением молодых специалистов или совершенствованием системы подготовки молодёжи.
Смотрите: сколько наших игроков на сегодняшний день можно включить в сотню лучших в Европе? Пожалуй, ни одного. Но это же не потому, что у нас нет талантливых ребят, а потому что мы их плохо готовим, не доводим их до необходимого уровня. Мне приходилось это делать — дошлифовывать молодёжь. Это делать легче, если человек имеет определённое образование, например окончил футбольную академию. Он должен хорошо знать основы. Но этого же нет», — цитирует Гаджиева Sportbox.
- 28 октября 2020
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:46
-
14:31
-
14:19
-
14:18
-
14:12
-
14:02
-
13:53
-
13:49
-
13:49
-
13:39
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
12:37
-
12:27
-
12:14
-
12:00
-
11:47
-
11:26
-
11:18
-
11:05
-
10:28
-
10:05
-
09:54
-
09:47
-
09:42
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:38
-
08:30