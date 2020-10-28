«Фратрия» не получила разрешение властей на проведение мероприятия к 15-летию

Фанатское объединение и движение болельщиков «Спартака» сегодня, 28 октября, празднует своё 15-летие. «Фратрия» в своём «твиттере» сообщила, что мероприятие, посвящённое этому событию, сорвано. Акция должна была состояться у домашнего стадиона «Спартака» — «Открытие Арена».



«Сегодняшнее мероприятие, посвящённое 15-летию «Фратрии», сорвано. Мы делали всё, что могли, подключали все свои ресурсы. У властей не было законных оснований мероприятие запретить, но они просто не выдали разрешение!



Чтобы никого не подвести под аресты, мы всё отменяем. Организаторы мероприятия выбились из сил за этот месяц подготовки и бесконечных совещаний. Благодарим всех, кто собирался сегодня, кто помогал, и просим прощения, что мы не смогли решить всё до конца», — написали представители «Фратрии».

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