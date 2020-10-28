Матч «Спартак» — «Ростов» обслужит Мешков. У Карасёва первое назначение после коронавируса

Российский футбольный союз опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч «Спартак» — «Ростов» обслужит бригада Виталия Мешкова. У Сергея Карасёва первое назначение после выздоровления от COVID-19.
31 октября
«Рубин» — «Арсенал»: судья – Василий Казарцев; VAR – Евгений Турбин.
«Спартак» — «Ростов»: судья – Виталий Мешков; VAR – Павел Шадыханов.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой.
«Сочи» — «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; VAR – Сергей Лапочкин.
1 ноября
«Уфа» — «Урал»: судья – Владимир Москалёв; VAR – Василий Казарцев.
«Химки» — «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов.
«Ротор» — ЦСКА: судья – Павел Кукуян; VAR – Николай Волошин.
«Тамбов» — «Динамо»: судья – Сергей Карасёв; VAR – Игорь Панин.
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