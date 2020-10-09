Арбитр Сергей Карасёв заразился коронавирусом

У футбольного арбитра Сергея Карасёва диагностирован коронавирус.
«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», — приводит слова Карасёва «Р-Спорт».
Сообщалось, что румынский арбитр Иштван Ковач назначен на матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября, на котором должен был работать Карасёв со своей бригадой судей. Назначение резервного арбитра осталось без изменений — матч обслужит россиянин Сергей Иванов.
- 9 октября 2020
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