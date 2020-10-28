«Томь» Кержакова в меньшинстве уступила «СКА-Хабаровск»
В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «СКА-Хабаровск». Матч прошёл на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счётом 1:2.
Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Безлихотного. Перед свистком на перерыв хозяева остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил хавбек Иван Андреев. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Александра Кержакова сумели сравнять счёт на 66-й минуте – гол забил защитник Даниил Пенчиков. Через 6 минут гости вновь поразили ворота «Томи» усилиями полузащитника Рамазана Гаджимурадова.
«Томь», набрав 10 очков в 18 турах, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (24) располагается на 11-й строчке.
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