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«Томь» Кержакова в меньшинстве уступила «СКА-Хабаровск»

«Томь» Кержакова в меньшинстве уступила «СКА-Хабаровск»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «СКА-Хабаровск». Матч прошёл на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Безлихотного. Перед свистком на перерыв хозяева остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил хавбек Иван Андреев. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Александра Кержакова сумели сравнять счёт на 66-й минуте – гол забил защитник Даниил Пенчиков. Через 6 минут гости вновь поразили ворота «Томи» усилиями полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«Томь», набрав 10 очков в 18 турах, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (24) располагается на 11-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
28 октября 2020, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Безлихотнов – 21'   1:1 Пенчиков – 66'   1:2 Гаджимурадов – 72'
Удаления: Андреев – 45' / нет
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