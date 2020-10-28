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Слуцкий: Кварацхелия — игрок без потолка

Слуцкий: Кварацхелия — игрок без потолка
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике казанцев Хвиче Кварацхелии.

«Хвича — очень большой талант. Его можно сравнить с Эдегором. Просто он не такой ранний. Но именно по набору качеств… У него сочетаются общая выносливость со скоростной выносливостью, он пробегает больше 12 км. У него высокая максимальная скорость.

Самое важное было не убить в нем интерес. Понятно, что часто говорят даже на тренировках: «Да отдай ты мяч. Сколько можно обыгрывать?» Тренеры часто сваливаются на эти требования. Но я всегда считал, что если есть база для дриблинга, ты лицом, ты на скорости — то пожалуйста.

Да, это игрок без потолка. Когда ты работаешь с футболистом, то ты понимаешь, что может его остановить: физические качества, уровень технического мастерства, менталитет. Но я не вижу качества, которое могло бы его ограничить» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»
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