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«Боруссия» Д — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Зенита» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия»: Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дауд, Санчо, Ройс, Рейна, Холанд.

Запасные: Хитц, Морей, Дилейни, Азар, Брандт, Рейниер, Беллингем, Пищек, Пасслак, Рашль.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Барриос, Вендел, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Васютин, Лунёв, Прохин, Круговой, Жирков, Сутормин, Оздоев, Мусаев, Мостовой, Прохин, Шамкин.

Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему будут помогать ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

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