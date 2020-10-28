Матвей Сафонов — о матче с «Челси»: хотел бы взять вину на себя
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал проигрыш команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (0:4).
«У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось. Мы могли забивать, вели игру. Не повезло. Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе. Если бы не она, «Челси» было бы сложнее навязать игру.
Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у «Челси» вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.
Моя ошибка? Сам виноват. Это просто удар. Теперь жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами", — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Губерниев — об игре Сафонова: и Яшин ошибался. Матвей всё преодолеет
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